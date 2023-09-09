Землетрус у Марокко: близько 300 загиблих

Сьогодні вночі поблизу марокканського міста Марракеш стався потужний землетрус магнітудою 6,8, який спричинив серйозні руйнування та сотні людських жертв.

За даними Геологічної служби Сполучених Штатів, землетрус стався близько 23:00 за місцевим часом (01:00 за київським часом), повідомляє УНІАН із посиланням на Al Jazeera і Reuters.

Епіцентр землетрусу знаходився на відносно невеликій глибині 18,5 км, приблизно за 72 км на південний захід від Марракеша.

Міністерство внутрішніх справ Марокко повідомило, що внаслідок землетрусу загинули щонайменше 296 людей.

«За попередніми даними, в результаті землетрусу загинуло 296 осіб в провінціях і муніципалітетах Аль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азілаль, Чічауа і Тарудант», – йдеться в заяві міністерства внутрішніх справ Марокко.

Ще 153 людини отримали поранення.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що влада «мобілізувала всі необхідні ресурси, щоб втрутитися і допомогти постраждалим районам».

За повідомленнями, лікарні Марракеша зіткнулися з «масовим напливом» поранених.

Регіональний центр переливання крові в Марракеші закликав жителів здавати кров для поранених.

В старому місті, яке є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, обвалилися деякі будівлі, зокрема, постраждав мінарет мечеті.

Вулиці всіяни уламками, чимало людей опинилися під завалами. Більшість постраждалих і руйнувань сталися поблизу епіцентру землетрусу.

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