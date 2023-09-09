На блокпосту в Харкові правоохоронці затримали чоловіка з гранатою
На блокпосту в Індустріальному районі Харкова правоохоронці вилучили у 36-річного чоловіка гранату.
Проводиться подальша перевірка, повідомляє поліція Харківської області.
За минулу добу на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3000 транспортних засобів.
У селищі Солоницівка на блокпосту при перевірці документів у 58-річного водія працівники поліції виявили, що водійське посвідчення має ознаки підробки.
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків.
У порушників вилучили наркотичні речовини.
Тривають роботи з обстеження та розмінування населених пунктів.
Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 4 246,6899 га.
Вилучено 31 972 вибухонебезпечних предмети, знищено – 7269.