Ердоган закликає лідерів G20 задовольнити деякі вимоги росії щодо зернової угоди

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає кількох лідерів «Великої двадцятки» виконати деякі вимоги росії та відновити «зернову угоду».

Як пише видання Бабель, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на трьох турецьких чиновників, які знайомі з перемовинами.

Раніше Ердогану не вдалось переконати путіна відновити «зернову угоду».

Зараз Туреччина просить світових лідерів полегшити страхування російського експорту продуктів харчування та добрив та знову підключити росію до системи SWIFT.

Частину російських банків відключили від SWIFT 1 березня 2022 року. для міжнародних платежів.

Туреччина повідомляє, що спосіб відновити угоду — це послабити деякі санкції, які, за твердженням Москви, не дозволяють імпортувати сільськогосподарське обладнання (трактори або запасні частини).

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