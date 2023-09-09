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Кількість жертв стрімко зростає: землетрус у Марокко

Кількість жертв стрімко зростає: землетрус у Марокко

У Марокко стрімко зростає кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу.

Вже відомо про щонайменше 632 жертви, повідомляє Кореспондент із посиланням на Sky News у суботу, 9 вересня.

Вказано, що мінімум 329 людей отримали поранення і були госпіталізовані до лікарень.

Але ці дані далеко не остаточні, бо багато місцевих мешканців перебували у районах, куди ще не дісталися рятувальники.

Наразі ведуться роботи над розчищенням доріг, аби дати можливість медикам дістатись до постраждалих.

Тим часом у соцмережах з’являються нові відео наслідків підземних поштовхів у Марокко.#earthquakemoroccoVideo shows moment a building collapse in Morocco after being struck by a 6.8 earthquake #earthquake #Morocco #Terremoto #USOpen #RIPHlanga pic.twitter.com/QKMFZJRPkP— Junoon Digital PK (@junoondigitalpk) September 9, 2023

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