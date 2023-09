Неймар став найкращим бомбардиром збірної Бразилії в історії, обійшовши Пеле

Нападник «Аль-Хіляля» Неймар оформив дубль у матчі відбору ЧС-2026 проти Болівії (5:1) і довів число забитих м’ячів за національну команду до 79.

За цим показником він обігнав легендарного Пеле (78 голів) і став найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії, повідомляє SPORT.UA.

Неймару вручили футболку з номером 79, відзначивши момент появи нового найкращого бомбардира в історії селесао.

BELEM, BRAZIL – SEPTEMBER 08: Neymar Jr. receives tribute from CBF after surpassing Pelé with 79 goals and becoming the highest scorer of the Brazilian national team in Fifa accounts after a FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Bolivia at Mangueirao on September 08, 2023 in Belem, Brazil. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)

Зазначимо, що з 2010 року Неймар зіграв за збірну Бразилії 125 матчів.

Він став Олімпійським чемпіоном Ріо-2016 і завоював Кубок конфедерацій 2013.

Агентство Телевидения Новости