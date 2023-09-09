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Вже понад 1000 загиблих: землетрус в Марокко (фотозвіт)
У Марокко потужний землетрус забрав життя вже понад тисячі людей, ще сотні отримали поранення.
Землетрус магнітудою 7,2 стався в горах Високого Атласу.
Як повідомляє Al-Arabiya, поранення отримали 1204 особи, серед них 721 – у важкому стані, пише Радіо Свобода.
Рятувальники припускають, що кількість жертв буде більшою, оскільки рятувальна операція продовжується.
За словами чиновників, більшість смертей були у важкодоступних гірських районах.
Землетрус також відчувався в сусідньому Алжирі, де, за повідомленням алжирської цивільної оборони, він не спричинив жодних руйнувань чи жертв.