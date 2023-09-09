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Молдова передала Україні обладнання для ремонту електромереж

Молдова передала Україні обладнання для ремонту електромереж

Черговий пакет гуманітарної допомоги від Молдови – цього разу Кишинів передав Києву обладнання для ремонту електромереж.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ Молдови.

Зазначається, що вартість допомоги становить 1,2 млн леїв (близько 67 тисяч доларів).

Допомога включає в себе електрообладнання, зокрема кабелі, світильники, трансформатори струму, затискачі різних типів, ізолятори та інше обладнання, необхідне для процесу електропостачання на території України.

«Республіка Молдова солідарна з Україною і пропонує свою незмінну підтримку і допомогу українському народу», – ідеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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