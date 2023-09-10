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Окупанти скинули керовану авіабомбу на агропідприємство в Харківській області

Окупанти скинули керовану авіабомбу на агропідприємство в Харківській області

Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільне населення міст і сіл Куп’янського та Ізюмського районів.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Ізюмське Ізюмського району пошкоджено будівлі агропідприємства, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено будинок, сталися пожежі.

У селі Велика Шапківка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу на відкритій території горіла трава.

Близько 12:00 у селі Тернова Харківського району під час косіння трави на вибуховий пристрій типу «Пелюстка» наступив 61-річний цивільний чоловік. Госпіталізований з пораненням.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили понад 4,3 га території та знешкодили 78 вибухонебезпечних предметів.

На Куп’янському напрямку тривають бойові дії. Минулої доби росіяни здійснили невдалу спробу наступати в районі Берестового Куп’янського району. Під вогнем ЗСУ окупанти відступили з втратами.

Агентство Телевидения Новости

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