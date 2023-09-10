Вночі окупанти атакували Україну безпілотниками: знищено 26 «шахедів»

Уночі 10 вересня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з північного напрямку (Курськ – рф).

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Зафіксовано пуски 33 «шахедів» у напрямку Київщини.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 Shahed-136/131.

Як повідомили в Київській МВА, уламки впали в кількох районах столиці. В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці.

«Більшість уламків впали на відкриту, незабудовану територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На цей час відомо про одного постраждалого (без загрози життю). Дані оперативного зведення уточнюються», зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

Агентство Телевидения Новости