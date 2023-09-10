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В Харківському районі чоловік підірвався на міні

В Харківському районі чоловік підірвався на міні

9 вересня о 12:00 від правоохоронців надійшло повідомлення, що у селі Тернова  Харківського району області чоловік, 1961 року народження, отримав поранення.

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

Чоловік натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка». Постраждалий госпіталізований з діагнозом «вибухова травма та рвана рана правої стопи».

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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