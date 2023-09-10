На блокпосту у Харківській області затримали двох перевізників боєприпасів

Поліція забезпечила оперативне реагування на 921 повідомлення, що надійшло упродовж доби від мешканців Харківщини.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

На блокпосту у Харківській області правоохоронці викрили двох водіїв, які перевозили заборонені предмети. В одному з автомобілів виявили понад 120 патронів, гранати, запали, корпус бойової ракети до РСЗВ. Інший водій в салоні транспортного засобу перевозив понад 120 патронів. Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4100 транспортних засобів.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 5 осіб.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили трьох громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

У Лозівському районі правоохоронці склали адміністративний протокол щодо водія за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 9 091 воєнний злочин, з яких найбільше 8289 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 733 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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