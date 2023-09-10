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Дві пожежі через обстріли ліквідували на Куп’янщині за добу

Дві пожежі через обстріли ліквідували на Куп’янщині за добу

Протягом доби з 9 по 10 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

18 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

5 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

3 – інші виїзди.

Протягом доби зафіксовано дві пожежі, спричиненні ворожими обстрілами.

О 09:54 вогнеборці 44-ї ДРПЧ у складі двох оперативних відділень вирушили на ліквідацію першої з них. Вона виникла після потужного артилерійського удару по селу Велика Шапківка Куп’янського району. На його околиці сталася пожежа у природних екосистемах. Горів сухостій на відкритій місцевості на площі 1000 кв. м. З вогнем боролись рятувальники. Пожежу було ліквідовано об 11:15.

О 21:40 рятувальники тієї ж частини виїхали на пожежу, яка виникла внаслідок чергового обстрілу Куп’янська. Цього разу зайнявся простінок житлового будинку та трава коло нього на площі 5 кв. м. Вогонь відразу кинулись гасити місцеві мешканці і на момент прибуття вогнеборців встигли загасити його. Бійці ДСНС перевірили місце пожежі, щоб унеможливити повторне загоряння, і обстежити домоволодіння на предмет будь-яких інших осередків горіння.

Агентство Телевидения Новости

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