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На пожежі у Бабаях загинув чоловік
9 вересня о 10:00 у приватному житловому будинку за адресою: Харківський район, селище Бабаї, вул. Корольова, 9, горіли домашні речі та меблі на площі 10 кв. м.
Про це повідомили в ДСНС Харківської області.
На місці рятувальники виявили тіло загиблого 84-річного власника палаючої оселі.
Вогонь локалізований о 10:31 та ліквідований об 11:56 силами харківських та луганських вогнеборців.
Як зазначили в ДСНС, пожежа не пов’язана з військовими діями.