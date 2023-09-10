На пожежі у Бабаях загинув чоловік

9 вересня о 10:00 у приватному житловому будинку за адресою: Харківський район, селище Бабаї, вул. Корольова, 9, горіли домашні речі та меблі на площі 10 кв. м.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.

На місці рятувальники виявили тіло загиблого 84-річного власника палаючої оселі.

Вогонь локалізований о 10:31 та ліквідований об 11:56 силами харківських та луганських вогнеборців.

Як зазначили в ДСНС, пожежа не пов’язана з військовими діями.

Агентство Телевидения Новости