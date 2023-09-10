На Харківщині відзначають річницю деокупації Ізюма та Куп’янська

З річницею звільнення від російської окупації мешканців Ізюма та Куп’янська привітав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Тікаючи з наших міст від ЗСУ, ворог залишив по собі суцільну руїну – вбиті і закатовані люди; зруйновані житлові будинки, лікарні та школи; знищена та розкрадена комунальна інфраструктура.

За рік по тому, як Президент України Володимир Зеленський разом з військовими підняли над Ізюмом синьо-жовтий прапор, в місті повністю відновлено електро- та водопостачання. Замість вщент зруйнованої ворогом центральної котельні запускаються мобільні котельні, відновлюються житлові будинки. Знову працюють амбулаторії, відбудовується та майже повністю відновила роботу Центральна міська лікарня.

Олег Синєгубов, голова ХОВА

Залишивши Куп’янськ, росіяни досьогодні піддають місто майже щоденним варварським обстрілам, але навіть за таких умов під українським прапором відновлюється життя. Величезна подяка нашим військовим а також усім, хто весь цей рік щоденно працював над розмінуванням та відбудовою деокупованих територій Харківщини. Слава Україні!

Агентство Телевидения Новости