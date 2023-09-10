Правоохоронці показали наслідки обстрілів Куп’янська

За даними слідства, 9 вересня близько 22:00 російські військові вчергове завдали удар по Куп‘янську. За попередніми даними, було застосовано керовану авіабомбу.

Пошкоджено низку житлових будинків та господарчих споруд, про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зібрали речові докази та задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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