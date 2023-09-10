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На ворожій міні підірвався комбайн

На ворожій міні підірвався комбайн

10 вересня близько 10:30 на Харківщині сталося ще один випадок підриву сільськогосподарської техніки на залишених окупантами вибухонебезпечних пристроях.

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

Під час роботи у полі біля села Андріївка Ізюмського району на ворожій міні підірвався комбайн Claas. За попередньою інформацією, комбайнер отримав легкі поранення від уламків скла і відмовився від госпіталізації.

Для обстеження прилеглої до місця вибуху території залучено піротехнічний розрахунок ДСНС. Завдяки їм вдалось евакуювати з поля дві одиниці іншої сільськогосподарської техніки без втрат.

В ДСНС вкотре звертаються до громадян з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. «Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією».

Агентство Телевидения Новости

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