На ворожій міні підірвався комбайн
10 вересня близько 10:30 на Харківщині сталося ще один випадок підриву сільськогосподарської техніки на залишених окупантами вибухонебезпечних пристроях.
Про це повідомляє ДСНС Харківської області.
Під час роботи у полі біля села Андріївка Ізюмського району на ворожій міні підірвався комбайн Claas. За попередньою інформацією, комбайнер отримав легкі поранення від уламків скла і відмовився від госпіталізації.
Для обстеження прилеглої до місця вибуху території залучено піротехнічний розрахунок ДСНС. Завдяки їм вдалось евакуювати з поля дві одиниці іншої сільськогосподарської техніки без втрат.
В ДСНС вкотре звертаються до громадян з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. «Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією».