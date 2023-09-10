На Харківщині поліція повернула додому неповнолітню дівчину

9 вересня до поліції надійшло повідомлення від 36-річної жінки щодо зникнення її 15-річної доньки. Близько 12:30 дівчина пішла на прогулянку та не повернулась, на телефонні дзвінки не відповідала.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Працівники сектору ювенальної превенції ВП ХРУП № 1 спільно із працівниками сектору реагування патрульної поліції оперативно розшукали зниклу дівчину та повернули батькам.

Підліток перебувала у свого знайомого у Харкові.

Правоохоронці провели із родиною профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости