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На Харківщині поліція повернула додому неповнолітню дівчину

На Харківщині поліція повернула додому неповнолітню дівчину

9 вересня до поліції надійшло повідомлення від 36-річної жінки щодо зникнення її 15-річної доньки. Близько 12:30 дівчина пішла на прогулянку та не повернулась, на телефонні дзвінки не відповідала. 

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Працівники сектору ювенальної превенції ВП ХРУП № 1 спільно із працівниками сектору реагування патрульної поліції оперативно розшукали зниклу дівчину та повернули батькам. 

Підліток перебувала у свого знайомого у Харкові.

Правоохоронці провели із родиною профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости

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