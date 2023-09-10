У Харкові любитель «канабісу» пропонував патрульним відпустити його за 10 тисяч гривен

10 вересня під час патрулювання Салтівського району Харкова патрульні зупинили автомобіль Daewoo за порушення ПДР.

Під час спілкування з водієм останній помітно нервував та поводився підозріло. З’ясувалося, що чоловік має із собою поліетиленовий пакет з наркотичною речовиною «канабіс», повідомляє УПП Харківської області.

Керманич почав прохати поліцейських не документувати правопорушення та відпустити його за неправомірну вигоду у сумі 10 000 гривень. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости