У Харкові любитель «канабісу» пропонував патрульним відпустити його за 10 тисяч гривен
10 вересня під час патрулювання Салтівського району Харкова патрульні зупинили автомобіль Daewoo за порушення ПДР.
Під час спілкування з водієм останній помітно нервував та поводився підозріло. З’ясувалося, що чоловік має із собою поліетиленовий пакет з наркотичною речовиною «канабіс», повідомляє УПП Харківської області.
Керманич почав прохати поліцейських не документувати правопорушення та відпустити його за неправомірну вигоду у сумі 10 000 гривень. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.