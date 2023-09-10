Харківські паралімпійці здобули медалі чемпіонату Європи з настільного тенісу

Спортивний захід, на якому наші спортсмени здобули 2 золоті та 2 бронзові медалі, відбувся у Великобританії з 4 по 9 вересня.

Дворазовою чемпіонкою Європи стала Марина Литовченко. В жіночій одиночній категорії в класі 6 вона успішно дійшла до фіналу, де перемогла суперницю з Польщі, повідомляє ХОВА.

Також на її рахунку золота медаль в змішаній парній категорії. Разом з Віктором Дідухом зі Львова у фіналі Марина перемогла тенісистів з Нідерландів.

В жіночій парній категорії харків’янка разом з миколаївською спортсменкою Іриною Шинкарьовою стала бронзовою призеркою, поступившись у півфіналі суперницям з Туреччини.

Ще одну бронзову медаль Україні та Харківщині приніс Олександр Єзик. В чоловічій одиночній категорії в класі 2 у півфіналі він поступився тенісисту з Польщі, та посів третє місце.

Загалом паралімпійська збірна України з настільного тенісу здобула на цьому чемпіонаті 3 золоті, 3 срібні та 5 бронзових медалей.

Як зазначають в Національному комітеті спорту інвалідів України, чемпіони Європи автоматично отримали ліцензії на Паралімпіаду-2024.

Агентство Телевидения Новости