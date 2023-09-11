Маляр повідомила про успіхи ЗСУ під Донецьком та Бахмутом

Українські війська визволили частину селища Опитне біля Авдіївки на Донеччині.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр під час включення з Military Media Center 11 вересня.

«Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту», – зазначила вона.

«На Бахмутському напрямку Збройні Сили України мали певний успіх в районі Кліщіївки і Андріївки», – сказала Ганна Маляр.

За словами заступниці міністра, за час наступальної кампанії під Бахмутом на сьогодні звільнено вже 49 кв. км території.

Агентство Телевидения Новости