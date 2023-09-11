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Маляр повідомила про успіхи ЗСУ під Донецьком та Бахмутом

Маляр повідомила про успіхи ЗСУ під Донецьком та Бахмутом

Українські війська визволили частину селища Опитне біля Авдіївки на Донеччині.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр під час включення з Military Media Center 11 вересня.

«Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту», – зазначила вона.

«На Бахмутському напрямку Збройні Сили України мали певний успіх в районі Кліщіївки і Андріївки», – сказала Ганна Маляр.

За словами заступниці міністра, за час наступальної кампанії під Бахмутом на сьогодні звільнено вже 49 кв. км території.

Агентство Телевидения Новости

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