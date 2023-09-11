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Маляр повідомила про успіхи ЗСУ під Донецьком та Бахмутом
Українські війська визволили частину селища Опитне біля Авдіївки на Донеччині.
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр під час включення з Military Media Center 11 вересня.
«Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту», – зазначила вона.
«На Бахмутському напрямку Збройні Сили України мали певний успіх в районі Кліщіївки і Андріївки», – сказала Ганна Маляр.
За словами заступниці міністра, за час наступальної кампанії під Бахмутом на сьогодні звільнено вже 49 кв. км території.