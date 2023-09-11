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Минулої ночі було знищено 12 «шахедів»: повітряні сили ЗСУ

Минулої ночі було знищено 12 «шахедів»: повітряні сили ЗСУ

Уночі 11 вересня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф).

Зафіксовано пуски 12 “шахедів” у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей, повідомляє командування повітряних сил ЗСУ.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 12 «Shahed-136/131» у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БпЛА невстановленого типу.

Також ворог застосував тактичну авіацію на Дніпровщині, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59.

Попередньо без втрат. Інформація уточнюється.

Агентство Телевидения Новости

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