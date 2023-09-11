12 ліфтів було відремонтовано у Харкові за тиждень

Фахівці КСП «Харківміськліфт» упродовж минулого тижня запустили в роботу 12 ліфтів.

Зараз у житлових будинках комунальної форми власності працює понад 6,6 тис. підйомників, 31 – тимчасово зупинений на простій, повідомляє пресслужба міськради.

У серпні бригади відновили 31 систему диспетчеризації та опрацювали понад 3 тис. заявок містян.

Крім того, комунальники повністю підготували до осінньо-зимового періоду внутрішньобудинкові електромережі в житлових будинках.

До опалювального сезону готові усі 7 762 будинки, які обслуговує КСП.

Агентство Телевидения Новости