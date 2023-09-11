Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:32
Просмотров: 125

Поліція відкрила кримінальне провадження: аварія у Салтівському районі Харкова

Поліція відкрила кримінальне провадження: аварія у Салтівському районі Харкова

Подія сталася 10 вересня близько 20:35 в районі перехрестя проспекту Ювілейного та проспекту Льва Ландау.

Водій «ВАЗ 2101» при повороті зіштовхнувся з тролейбусом, який стояв на червоний сигнал світлофора без пасажирів, повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок ДТП 54-річний водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 