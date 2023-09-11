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Поліція відкрила кримінальне провадження: аварія у Салтівському районі Харкова
Подія сталася 10 вересня близько 20:35 в районі перехрестя проспекту Ювілейного та проспекту Льва Ландау.
Водій «ВАЗ 2101» при повороті зіштовхнувся з тролейбусом, який стояв на червоний сигнал світлофора без пасажирів, повідомляє поліція Харківської області.
Внаслідок ДТП 54-річний водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.