Поліція відкрила кримінальне провадження: аварія у Салтівському районі Харкова

Подія сталася 10 вересня близько 20:35 в районі перехрестя проспекту Ювілейного та проспекту Льва Ландау.

Водій «ВАЗ 2101» при повороті зіштовхнувся з тролейбусом, який стояв на червоний сигнал світлофора без пасажирів, повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок ДТП 54-річний водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости