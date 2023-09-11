Кім Чен Ин вирушив бронепотягом до рф на зустріч із путіним

Лідер КНДР Кім Чен Ин вирушив бронепотягом до північно-східного кордону Півнчної Кореї. 13 вересня він має зустрітися з російським диктатором володимиром путіним.

Про це повідомляє південнокорейський телеканал YTN, пише Кореспондент.

Зазначається, що Кім прямує до Владивостока, де проходить Східний економічний форум.

Як очікується, зустріч двох диктаторів буде зосереджена на постачанні боєприпасів до Москви для війни проти України.

Раніше ЗМІ писали, що Кім Чен Ин готується до експорту снарядів.

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