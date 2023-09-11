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Сьогодні вранці 11 вересня, було обстріляне село на Харківщині
Куп’янський район: рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів.
Ворог завдав артилерійського удару по селу Кутьківка Куп’янського району, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.
Сталася пожежа у приватному домоволодінні.
Горіла господарча споруда та сінник на загальній площі 100 кв.м.
З вогнем боролись 7 рятувальників 44-ї ДПРЧ у складі 1-го оперативного відділення.
Пожежу було ліквідовано об 09:15. Жертв та постраждалих немає.