На Харківщині конфісковано земельну ділянку, власницею якої є громадянка рф

Суд задовольнив позов Лозівської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави до фізичної особи про припинення права власності та конфіскацію земельної ділянки площею майже 5,5 га.

Громадянка рф успадкувала земельну ділянку сільськогосподарського призначення, розташовану на територію Близнюківської територіальної громади Лозівського району, повідомляє прокуратура Харківської області.

Відповідно до ст. 81 Земельного кодексу України, землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземними громадянами, протягом року підлягають відчуженню.

Однак, набувши право власності на землю, жінка не виконала покладений на неї обов’язок і не відчужила земельну ділянку, що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Українським законодавством передбачено, що право власності на такі земельні ділянки підлягає припиненню шляхом їх конфіскації.

У зв’язку з цим прокуратура звернулась з відповідним позовом до суду.

Заочним рішенням Близнюківського районного суду Харківської області припинено право власності громадянки рф на вказану землю, зазначену ділянку конфісковано у власність держави в особі ГУ Держгеокадастру у Харківській області.

Агентство Телевидения Новости