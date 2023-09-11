Ф’юрі розповів, скільки Нганну заробить за бій із ним

Вихід у ринг проти британського чемпіона дозволить бійцю ММА збагатитись на кругленьку суму.

Стало відомо, скільки Френсіс Нганну заробить за поєдинок із Тайсоном Ф’юрі, повідомляє Xsport.

«Усі говорили, що Нганну ідіот, коли він пішов з UFC. Проте зараз, раптом, він виявився генієм, чи не так? Хлопець заробить 10 мільйонів доларів», – сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, бій Ф’юрі – Нганну відбудеться 28 жовтня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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