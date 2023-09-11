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Зеленський заявив, що звільнення Резнікова не пов’язане з корупцією

Зеленський заявив, що звільнення Резнікова не пов’язане з корупцією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення тепер вже колишнього міністра оборони Олексія Резнікова не пов’язане з розкраданням коштів, наданих партнерами з Заходу.

Під час інтерв’ю CNN він зауважив, що у нього як президента немає вибору, окрім як здійснити зміни у питанні корупції, щоб вивести Україну на «новий шлях», повідомляє Дзеркало тижня.

«Тут у мене немає альтернативи, і я її не хочу. Ми не хочемо мати жодних компромісів із будь-якими не тільки корумпованими людьми, а навіть із думками про це», – заявив глава держави.

Та Зеленський наголосив, що звільнення Резнікова – «суто українські кейси», які зараз не мають для нього «ніякого значення».

Та така ротація у Міноборони, за словами президента, не пов’язана з корупційними скандалами. 

Нагадаємо, 5 вересня ВРУ звільнила з посади міністра оборони Олексія Резнікова.

За призначення його наступника Рустема Умєрова Рада наступного дня віддала 338 голосів.

Агентство Телевидения Новости

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