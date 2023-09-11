Судитимуть помічницю окупантів, яка відповідала за організацію псевдореферендуму на Харківщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 58-річної жінки за фактами колабораційної діяльності та вчинення за попередньою змовою групою осіб умисних протиправних дій, направлених на зміну меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 КК України).

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, під час окупації Чугуївського району збройними силами рф жінка влаштувалась на роботу до псевдоадміністрації і стала так званим «помічником начальника Вовчанського територіального управління». Колаборантка отримала завдання від «голови» псевдооргану влади щодо організації та проведення «референдуму» з метою приєднання територій Харківщини до рф.

Обвинувачена проводила агітаційну роботу серед місцевих мешканців щодо обов’язкової участі в проведенні вказаного незаконного референдуму.

Так, під час перебування у селах Синельникове, Симонівка, Лиман, Графське Вовчанської міської громади Чугуївського району колаборантка підшукувала серед місцевого населення осіб, згодних працювати на так званих виборчих дільницях для «великого русского будущего».

Жінка розповідала людям, що для цієї роботи їм необхідно подати заяву про згоду кандидата на призначення членом виборчої комісії Харківської області, анкету, копію паспорта і документа про освіту кандидата, фотокартки, тощо.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости