Під виглядом волонтерів обкрадали і грабували літніх людей — викрито етнічну організовану групу

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом особам за фактами крадіжок і грабежів, вчинених організованою групою (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 КК України).

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Органи прокуратури спільно з іншими правоохоронними органами вживають всіх заходів для протидії організованій злочинності. Так, зокрема, викрито організовану групу з чотирьох зловмисників, які, видаючи себе за волонтерів, обкрадали і грабували літніх людей. До складу групи входили особи ромської національності.

За даними слідства, у липні минулого року 23-річна жінка розробила план незаконного збагачення, до якого залучила ще двох жінок та чоловіка. Зловмисники діяли у Харкові та Лозовій, а також на території Київської та Дніпропетровської областей у період з липня 2022 по червень 2023 року.

Жертвами підозрюваних були особи похилого віку. Зловмисники приходили до літніх людей додому і представлялися волонтерами, що роздають гуманітарну допомогу. Під цим приводом підозрювані проникали всередину помешкань потерпілих, після чого викрадали їхнє майно, грошові кошти і відкрито грабували.

Таким способом зловмисники встигли «заробити» 1,8 млн грн.

За клопотанням прокурорів всім чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости