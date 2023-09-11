Харків: під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка

11 вересня о 13:04 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у дванадцяти поверховому житловому будинку за адресою: Харків, пр. Жуковського, 3.

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

На момент прибуття рятувальників горіла квартира на 8-му поверсі житлової багатоповерхівки. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі вогнеборцями було виявлено тіло загиблого чоловіка 1966 року народження. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалось не допустити розповсюдженню вогню на більшу площу. Крім того, з верхніх поверхів вдалось евакуювати 8 мешканців.

О 13:26 пожежу було локалізовано. Остаточна її ліквідація відбулась о 14:40. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Агентство Телевидения Новости