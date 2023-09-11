Горить пшениця: як на Харківщині збирають хліб під обстрілами

Одне з небагатьох фермерських господарств на Дергачівщині, яке має змогу сьогодні працювати на своїй землі. Восени тут засіяли півтори тисячі гектарів, тоді як у 2022 році через обстріли вдалося обробити лише 60 % землі.

Врожайністю аграрії задоволені, але ціни на ринку поки не влаштовують, тому врожай поки не продаватимуть.

Ігор Пісарцов, заст. голови фермерського господарства «Світанок»

На цьому полі ми плануємо зібрати 600 тонн. Тут 100 га. Воно було під паром, не сіялось нічим.

Зараз готуються до наступного сезону, планують, які культури на яких полях сіятимуть.

Ігор Пісарцов, заст. голови фермерського господарства «Світанок»

Треба паливо, добрива, посівний матеріал: в один гектар треба вкласти 20-25 тисяч гривень. Це протягом росту рослини.

Майже всі аграрні підприємства Дергачівської громади серйозно постраждали, більшість – взагалі не змогли відсіятися.

Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА

Взагалі у нас три аграрних підприємства, які провели посівну роботу. Одно повністю відсіяло площу, два підприємства частково посіялися на невеличких клаптиках землі. Деякі аграрії, які не провели посівну на Дергачівщині, вони перейшли до інших громад, взяли там в оренду ділянки і обробляють землю там, щоб утримати трудовий колектив.

Станом на 8 вересня аграрії Харківської області зібрали один мільйон 318 тисячі тонн зерна. Серед культур найбільше намолотили зерна пшениці – 1 мільйон тонн. Також продовжують збирати ячмінь, горох, озиме жито, овес, гречку та просо. Розпочато збір технічного соняшнику та сої. Попереду східні райони – Лозівський та Красноградський.

Євген Іванов, заст. голови ХОВА

Врожайність у цьому році вище, ніж торік. В цьому році, якщо говорити про пшениці – це 44-47 центнерів з гектару, у тому році це було 34-37. Тобто +25 відсотків за рахунок кращого догляду. Тому що минулий рік був такий критичний через воєнні дії.

Проблемними залишаються деокуповані території – Харківський, Чугуївський, Куп’янський, Ізюмський райони, частина Богодухівського. Це ті п’ять районів Харківської області, де точилися бої, або були в окупації.

Євген Іванов, заст. голови ХОВА

Кожного дня фіксуємо прильоти на Золочівщині і не тільки, по інфраструктурі, по елеваторах та техніці. У нас багато громад, які є лінією дії танку або міномету, це видно неозброєним оком, дійсно під прицілом наші аграрії.

Кожного дня знищуються поля, горить пшениця. Кожного дня 25-50 гектарів. Великі поля горять. Ми це фіксуємо, як і підриви аграріїв на мінах. Десятки випадків фіксуються.

Сіють як і до війни переважно пшеницю кукурудзу соняшник. Менш популярні – горох, гречиха, соя.

Євген Іванов, заст. голови ХОВА

Врожайність значно нижче, якщо говоримо про пшеницю, то завжди це було 60+. Це було нормою 60+центнер з гектара. Наразі це 44-47 і це дуже добрий результат, якщо ми говоримо про роботу під час війни у регіоні, який фактично є лінією фронту.

Обстеження та розмінування потребують 574 тисячі гектарів Харківської області. Найбільш заміновані – Ізюмщина, Куп’янський район, Чугуївський, Харківський.





Агентство Телевидения Новости