На Харківщині окупанти двічі застосували авіацію

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 11 вересня. 565 доба війни.

Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Також, сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131. Протиповітряною обороною було знищено 12 ворожих «шахедів». Загалом ворог завдав 10 ракетних та 46 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Леонівки Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Нововасилівка, Зноб-Новгородське, Старикове, Садки Сумської області та Гатище, Вовчанськ, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники успішно стримують противника в районі Новоселівського Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки та Іванівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Ковалівка, Кислівка Харківської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділами ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости