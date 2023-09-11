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В Ізюмському районі черговий підрив на міні: 71-річний чоловік в лікарні

В Ізюмському районі черговий підрив на міні: 71-річний чоловік в лікарні

11 вересня біля озера на околиці села Сніжківка Ізюмської громади Харківської області 71-річний чоловік натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка».

Наразі постраждалий госпіталізований до обласної клінічної лікарні Харкова з діагнозом «ампутація нижньої третини лівої стопи», повідомили в ДСНС Харківської області.

ДСНС вкотре звертається до громадян з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку: «Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією».

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

Агентство Телевидения Новости

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