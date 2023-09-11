Харків, Балаклія, Куп’янськ, Ізюм: «Укрпошта» випустить нові марки

«Укрпошта» анонсувала нову серію марок. Поповнити колекцію філателісти зможуть новинками з серії «Міста Героїв. Харківщина». До нового випуску потрапили чотири міста – Харків, Балаклія, Куп’янськ та Ізюм.

Про це повідомляється на сайті «Укрпошти».

«З 14 вересня вводиться в обіг та вважається дійсним для оплати послуг поштового зв’язку в усіх відділеннях поштового зв’язку поштовий блок № 203 «Міста Героїв. Харківщина», – йдеться у повідомленні.

В Укрпошті зазначили, що блок коштуватиме 72 гривні, тираж – 75 тисяч примірників.

Агентство Телевидения Новости