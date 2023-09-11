Вовчанськ: рятувальники ліквідували ще одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами

Увечері 11 вересня прикордонне місто Вовчанськ вкотре було обстріляне окупантами з артилерії. Цього разу виникла пожежа у приватному секторі на околиці населеного пункту.

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

До місця події було направлено 2 відділення служби порятунку з міста Вовчанськ та селища Білий Колодязь. На момент прибуття вогнеборців полум’ям був охоплений житловий будинок. Площа пожежі склала близько 100 кв. метрів.

Бійці ДСНС працювали в умовах постійних обстрілів. До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 рятувальників. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости