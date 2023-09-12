70 підозрюваних у пропаганді та причетності до ДРГ затримали на Харківщині за добу

Протягом доби поліцейські Харківщини зареєстрували 926 повідомлень від громадян.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 70 осіб, повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1700 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили двох громадян у незаконному обігу наркотиків. Порушників виявили під час несення служби на блокпостах. У чоловіка та жінки вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 3 – за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 9 093 воєнних злочини, з яких найбільше 8291 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 733 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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