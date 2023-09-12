15 пожеж за добу сталося у Харкові та області: зведення ДСНС

Протягом доби з 11 по 12 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

2 – для надання допомоги населенню;

2 – інші виїзди.

Протягом доби зафіксовано дві пожежі, спричиненні ворожими обстрілами.

Вранці 11 вересня, ворог завдав артилерійського удару по селу Кутьківка Куп’янського району. Сталася пожежа у приватному домоволодінні. Горіла господарча споруда та сінник на загальній площі 100 м². З вогнем боролись 7 рятувальників 44-ї ДПРЧ у складі 1-го оперативного відділення. Пожежу було ліквідовано о 9:15. Жертв та постраждалих немає.

Увечері 11 вересня прикордонне місто Вовчанськ вкотре було обстріляне окупантами з артилерії. Цього разу виникла пожежа у приватному секторі на околиці населеного пункту. До місця події було направлено два відділення служби порятунку з міста Вовчанськ та селища Білий Колодязь. На момент прибуття вогнеборців полум’ям був охоплений житловий будинок. Площа пожежі склала близько 100 м². До ліквідації пожежі було залучено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 рятувальників. Жертв та постраждалих немає.

Пожежа, не пов’язана з ворожими обстрілами.

11 вересня о 13:04 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у 12-поверховому житловому будинку за адресою: Харків, проспект Жуковського, 3. На момент прибуття рятувальників горіла квартира на восьмому поверсі житлової багатоповерхівки. Площа пожежі склала близько 20 м². Під час гасіння пожежі вогнеборцями було виявлено тіло загиблого чоловіка 1966 року народження. Крім того, з верхніх поверхів вдалось евакуювати 8 мешканців. Остаточна ліквідація пожежі відбулась о 14:40. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 67 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости