Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Протягом доби окупанти завдавали авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп’янського районів.

О 07:20 у селі Кутьківка Куп’янського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на площі та сінник, пошкоджено гараж. Жертв та постраждалих немає, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Об 11:00 відбувся обстріл у Харківському районі між селами Липці та Лукянці, руйнування будівель та постраждалих немає.

О 18:10 у Вовчанську Чугуївський району через ворожі обстріли горів будинок. Без постраждалих.

У селі Сніжківка Ізюмського району на березі річки Донець підірвався на протипіхотній міні «Пелюстка» 70-річний чоловік, отримав травми середньої тяжкості, ампутацію гомілки, госпіталізований.

Піротехнічні підрозділи ДСНС області за добу провели обстеження 4,6 га території, знешкодили 67 вибухонебезпечних предметів. До робіт залучили 33 піротехнічні розрахунки (165 осіб та 65 одиниць техніки).

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