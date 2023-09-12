Зеленський наклав вето на закон про декларування з закритими деклараціями

Президент Володимир Зеленський зранку 12 вересня наклав вето на закон про електронне декларування, який передбачав не відкривати декларації ще рік.

Про це він повідомив у відеозверненні, пише Громадське.

«Заветував прийнятий Верховною Радою закон, у якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето, думаю, всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими одразу. Не через рік, а вже зараз реєстр треба відкривати», — сказав президент.

Зеленський наголосив, що депутатам слід проголосувати за головну правку про відкриті декларації, «бажано швидко».

Депутат Ярослав Железняк зазначив, що Рада може провести відповідне голосування «у двадцятих числах вересня».

Петиція із закликом до президента ветувати закон про декларування набрала 25 тисяч необхідних голосів за рекордні три години. А станом на зараз за петицію проголосували понад 83 тисячі людей — це рекордна цифра за весь час існування інструменту подання петицій.

Ветувати закон про декларації Зеленського закликали й депутати Європейського парламенту. Вони рекомендували повернути закон до Верховної Ради з вимогою негайно відкрити реєстр декларацій.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада підтримала законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування, проте не ухвалила головну правку про негайне відкриття реєстру декларацій. Аби закон набув чинності, його відправили на підпис президентові.

Голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін заявляв, що закритий реєстр декларацій порушить обіцянки влади перед міжнародними партнерами, особливо в частині вступу до ЄС. Саме тому посли G7 окремо наголосили на відкритості реєстру.

Того ж дня депутати проголосували ще за один закон №9587-д — про притягнення до відповідальності за несвоєчасне декларування. Як писала фундація DEJURE, він має шкідливу правку: у разі брехні в декларації на суму до 1,3 млн гривень порушнику загрожує штраф від 17 тисяч грн — після сплати цього штрафу чиновника не вважатимуть таким, що притягувався до відповідальності. Тобто не вноситимуть до відповідного реєстру.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зазначало, що має намір звернутися до Зеленського з проханням накласти вето на законопроєкт №9587-д.

Агентство Телевидения Новости