Після спецоперації з російськими Мі-8 кількість військових рф, охочих здатися в полон, зросла на 70%

Після успішної спецоперації українських спецслужб «Синиця», під час якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України російський гелікоптер Мі-8, кількість російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон у межах проєкту «Хочу жить» зросла на 70%. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони

Є дуже стрибок по лінії «Хочу жить» окремо і по інших каналах зв’язку. Після успішної операції «Синиця» з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії рф, які розглядають для себе подібний сценарій. Звернення на державний проєкт «Хочу жить» – стрибок відбувся приблизно на 70 відсотків за день.

Прокоментував Юсов також інформацію з телеграм-каналів, що нібито особі, яка передасть Україні винищувач МіГ, дадуть два мільйони доларів.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони

Ця інформація носить більше характер такої легенди і народної ініціативи. Але, звичайно, винагорода за МіГ буде», – каже він.

Наразі розвідка – це єдине джерело, яке озвучило публічно ріст кількості заявок для здачі в полон. Отримати коментар від російської сторони в умовах війни Радіо Свобода не може.

«Хочу жить» – державний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який покликаний допомогти військовослужбовцям рф безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя. Проєкт, як заявляють, гарантує у разі здачі в полон утримання військовослужбовців згідно з нормами Женевських конвенцій.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило документальний фільм «Збиті льотчики росії», у якому, серед іншого, вперше показали російського пілота, який перегнав до України російський гелікоптер Мі-8 у межах спецоперації під кодовою назвою «Синиця». Як стверджує ГУР, льотчик – Максим Кузьмінов, він служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації рф – в/ч 13984 із пунктом постійної дислокації у Приморському краї рф.

Агентство Телевидения Новости