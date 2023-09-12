Черговий обстріл Харківщини: пошкоджено більше ніж 10 будинків місцевих мешканців

Сьогодні вдень російські окупанти здійснили черговий інтенсивний обстріл Козачої Лопані.

Терористи завдали щонайменше 14 ударів (попередньо – з мінометів) по приватній забудові та критичній інфраструктурі, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Внаслідок обстрілів пошкоджено більше ніж 10 будинків місцевих мешканців, постраждали цивільні автівки та лінії електропередач.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наразі у зв’язку з суттєвими пошкодженнями електромереж у селищі відсутнє світло.

Фахівці Харківобленерго та інші екстрені служби вже працюють над відновленням світла і ліквідацією наслідків російського терору.

Агентство Телевидения Новости