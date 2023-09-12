Фермери на Харківщині експлуатували неповнолітніх дітей

Правоохоронці викрили незаконну діяльність фермерського товариства на Харківщині.

19 дітей віком від 13 до 16 років, уродженці Рівненської області, наприкінці липня без супроводу батьків приїхали до селища Дружба Красноградського району для збору врожаю ягід, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Діти жили за трьома різними адресами у будівлях «барачного» типу.

При огляді задокументований неналежний та антисанітарний стан кімнат.

Підлітки розповіли, що за збір ягід отримували грошові кошти.

Неповнолітніх оглянули медичні працівники та передали до органу опіки та піклування.

За результатами зібраної доказової бази слідчим Красноградського РВП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються всі обставини злочину.

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