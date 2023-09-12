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У Харкові впіймали вбивцю, який переховувався від виконання судового вироку

У Харкові впіймали вбивцю, який переховувався від виконання судового вироку

Ще 03 грудня 2014 року зловмисник в автомобілі «Daewoo Sens» наніс ножове поранення в грудну клітину водієві. Потерпілий помер у лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, повідомляє поліція Харківської області.

У 2021 році судом призначено підозрюваному покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Зловмисник почав переховуватись від відбування призначеного покарання та був оголошений в розшук за ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

12 вересня 2023 року працівники Управління карного розшуку за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області затримали 32-річного втікача у місті Харкові.

Найближчим часом чоловіка направлять до місця позбавлення волі для відбування покарання.

Агентство Телевидения Новости

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