Ділянки в Криму та 5 регіонах рф: росія обіцяє окупантам безоплатну землю

У росії підготували понад 4 тисячі земельних ділянок для військових, які повернулися з війни проти України − багато ділянок виділили в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на російське видання «Верстка».

Повідомляється, що безоплатну землю окупантам планують видавати в 49 (з 89) російських регіонах.

За підрахунками «Вёрстки», у п’яти регіонах росії, а також у Криму і Севастополі вже почали виділяти землю − заготовили щонайменше 4 228 ділянок.

І вже щонайменше 743 людини отримали сертифікати та документи на землю.

У тимчасово окупованому Криму «нарізали» ділянки в Сакському, Чорноморському, Роздольненському та Ленінському районах.

Виділяють окупантам від 4 до 20 соток під будівництво будинку, ведення особистого підсобного господарства або садівництво.

Насамперед ділянки обіцяють давати інвалідам і сім’ям загиблих окупантів.

За допомогою безкоштовної землі рф намагається залучати на війну нових контрактників.

При цьому, за інформацією видання, частина ділянок розташована в районах, де не проведені комунікації − там немає ні водопроводу, ні каналізації, ні доріг.

У частині регіонів уже озвучили традиційну проблему нестачі землі.

У цих випадках замість видачі землі запропонували виплачувати грошові компенсації.

Наприклад, у Воронезькій області пропонують субсидію у 200 тисяч рублів, у Новосибірській області та в Комі − по 300 тисяч, а на Ямалі − мільйон рублів.

Агентство Телевидения Новости