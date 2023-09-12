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Напиляв на 226 тисяч гривень: на Харківщині викрили жадібного лісоруба

Напиляв на 226 тисяч гривень: на Харківщині викрили жадібного лісоруба

Збиток на суму 226 тисяч гривень: слідчі повідомили про підозру чоловіку за незаконну порубку дерев на Харківщині.

Зловмисники зрізали бензопилою майже 70 дерев.

26 березня минулого року 27-річний мешканець села Буди Харківського району приїхав на автомобілі з групою осіб до захисної лісосмуги на території Васищевського лісництва, повідомляє поліція Харківської області.

11 вересня організатру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Слідство триває.

Агентство Телевидения Новости

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