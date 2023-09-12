Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:48
Просмотров: 66

Землетрус у Марокко: постраждали понад 5,5 тисяч людей

Землетрус у Марокко: постраждали понад 5,5 тисяч людей

Число постраждалих внаслідок землетрусу у Марокко вже досягло 5 530, кількість загиблих сягнула 2 901.

Про це повідомило МВС королівства на своєму сайті, пише Кореспондент.

Повідомляється, що найбільше загиблих зафіксовано в провінції Ель-Хауз (1 643).

Екстрені служби продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Незважаючи на зростання кількості загиблих та постраждалих і колосальні руйнування, МЗС Марокко раніше передав алжирському консульству офіційне послання, в якому відмовилося від запропонованої йому допомоги.

Інформації щодо причин такого рішення королівство не привело.

Нагадаємо, 8 вересня у Марокко стався найсильніший за 120 років землетрус магнітудою 6,8.

Його епіцентр розташовувався високо в Атлаських горах за 70 км на південь від Марракеша.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 