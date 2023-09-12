Землетрус у Марокко: постраждали понад 5,5 тисяч людей

Число постраждалих внаслідок землетрусу у Марокко вже досягло 5 530, кількість загиблих сягнула 2 901.

Про це повідомило МВС королівства на своєму сайті, пише Кореспондент.

Повідомляється, що найбільше загиблих зафіксовано в провінції Ель-Хауз (1 643).

Екстрені служби продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Незважаючи на зростання кількості загиблих та постраждалих і колосальні руйнування, МЗС Марокко раніше передав алжирському консульству офіційне послання, в якому відмовилося від запропонованої йому допомоги.

Інформації щодо причин такого рішення королівство не привело.

Нагадаємо, 8 вересня у Марокко стався найсильніший за 120 років землетрус магнітудою 6,8.

Його епіцентр розташовувався високо в Атлаських горах за 70 км на південь від Марракеша.

Агентство Телевидения Новости