Землетрус у Марокко: постраждали понад 5,5 тисяч людей
Число постраждалих внаслідок землетрусу у Марокко вже досягло 5 530, кількість загиблих сягнула 2 901.
Про це повідомило МВС королівства на своєму сайті, пише Кореспондент.
Повідомляється, що найбільше загиблих зафіксовано в провінції Ель-Хауз (1 643).
Екстрені служби продовжують пошуково-рятувальні роботи.
Незважаючи на зростання кількості загиблих та постраждалих і колосальні руйнування, МЗС Марокко раніше передав алжирському консульству офіційне послання, в якому відмовилося від запропонованої йому допомоги.
Інформації щодо причин такого рішення королівство не привело.
Нагадаємо, 8 вересня у Марокко стався найсильніший за 120 років землетрус магнітудою 6,8.
Його епіцентр розташовувався високо в Атлаських горах за 70 км на південь від Марракеша.