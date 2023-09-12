У частині Слобідського району тимчасово не буде води

Водопостачання деяких вулиць Слобідського району буде тимчасово припинене з 10:00 до 21:00 13 вересня.

Як повідомили в КП «Харківводоканал», це пов’язано з проведенням ремонтних робіт на водоводі діаметром 500 мм на вул. Киргизькій, пишуть на сайті міськради.

На час проведення ремонту підвезення води здійснюватиметься автоцистернами підприємства.

Зі списком адрес, де не буде води, можна ознайомитися тут.

Тел. для довідок: 15-33.

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