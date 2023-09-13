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15 пожеж сталося за добу на Харківщині: зведення ДСНС

15 пожеж сталося за добу на Харківщині: зведення ДСНС

Протягом доби з 12 по 13 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснено 23 оперативних виїзди, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожими обстрілами;

6 – для надання допомоги населенню;

2 – інші виїзди.

Протягом доби зафіксована 1 пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Вільхуватський громаді.

12 вересня о 14:30 ворог завдав ворожих обстрілів по с. Вільхуватка Куп’янського району. Під вогонь потрапила територія місцевого сільськогосподарського підприємства.

До місця події було направлено відділення служби порятунку з селища Великий Бурлук. На момент прибуття вогнеборців полум’ям був охоплений комбайн підприємства, а також гілля та дрова навколо сільськогосподарської техніки. О 16:30 пожежу було ліквідовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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