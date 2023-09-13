Семеро поранених: наслідки нічного обстрілу цивільної інфраструктури півдня Одещини

Протягом ночі 13 вересня 2023 року збройні сили рф здійснили масований дроновий удар по населених пунктах півдня Одещини.

Про це повідомляє офіс Генерального прокурора.

Внаслідок атаки постраждали шестеро водіїв вантажівок та один місцевий житель. Усіх поранених госпіталізовано, один з водіїв перебуває у вкрай тяжкому стані.

Пошкоджено об’єкти припортової та цивільної інфраструктури, стоянка вантажного автотранспорту.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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